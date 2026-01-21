Última publicación en redes de “Nicholette”, influencer “levantada” en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Secuestraron a la influencer “Nicholette”. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La influencer “Nicholette” fue secuestrada la tarde de ayer en la ciudad de Culiacán. El caso llamó la atención de los internautas porque rápidamente se difundió el video que muestra cómo dos jóvenes se la llevaron por la fuerza.

¿Cuál fue la última publicación de la “Nicholette”?

Aunque la “Nicholette” cuenta con cierta popularidad en TikTok, en fechas recientes ha preferido mantenerse inactiva en redes sociales. Su última publicación tiene fecha del 2 de diciembre de 2025 y cuenta con 1.5 millones de reproducciones.

En el video se ve a la influencer con un look deportivo-casual: playera morada, pants rosa y unos patines, mientras se divierte trepando en una portería sin red. El video no tiene nada de especial, pero muchas personas se han metido a su perfil tras la difusión del video de su secuestro.

Horas antes de su secuestro, “Nicholette” también compartió una historia de Instagram, la cual ya no está disponible. Este material consistía en una fotografía de ella mientras tomaba una bebida; la imagen va acompañada del mensaje en inglés: “Wake tf up” (wake the fuck up), frase que podría traducirse como “despierta ching%&/” o “despierta de una put%$& vez”.

Activan ficha de búsqueda de “Nicholette”

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa se ha mantenido en silencio sobre el caso de “Nicholette” y sólo se ha limitado a publicar la ficha de búsqueda de la influencer. En redes sociales ya circula la tarjeta de desaparición de Nicole Pardo Molina, nombre real de la creadora de contenido.

Ficha de búsqueda de “Nicholette”. Foto: CEBP Sinaloa

El documento menciona algunos datos personales, como su edad (20 años) y características físicas que podrían ayudar a identificarla. La ficha también confirma que el secuestro ocurrió en la colonia Isla Musala, en Culiacán; aunque este dato ya se había manejado en los primeros reportes de la prensa.

Momento del secuestro de “Nicolette”

