“Devastados por el desenlace”: minera canadiense Vizsla Silver se pronuncia tras muerte de trabajadores en Sinaloa

Mineros fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La minera canadiense Vizsla Silver se pronunció este lunes tras confirmarse la muerte de varios de sus trabajadores en México, quienes habían sido secuestrados hace dos semanas y posteriormente localizados en fosas clandestinas en el estado de Sinaloa.

La empresa informó que la noticia fue conocida a partir de reportes directos de las familias de las víctimas, a la espera de una confirmación oficial por parte de las autoridades mexicanas, en medio de un amplio operativo de búsqueda y seguridad desplegado en la región.

Vizsla Silver confirma hallazgo de trabajadores secuestrados

En un comunicado, la empresa con sede en Vancouver, Canadá, señaló que fue informada por familiares de los trabajadores raptados en la mina Concordia, ubicada en el municipio del mismo nombre, sobre el hallazgo sin vida de sus allegados.

“Hemos sido informados por varias familias que sus allegados, nuestros colegas, que fueron secuestrados en la mina Concordia (México), han sido hallados muertos”, indicó la compañía.

Aunque Vizsla Silver no precisó el número de víctimas, reportes oficiales señalan que al menos tres trabajadores han sido identificados entre los restos localizados en una fosa clandestina.

¿Quiénes son los mineros identificados?

De acuerdo con información confirmada por autoridades, las víctimas identificadas son:

José Ángel Hernández Vélez , originario de Zacatecas.

, originario de Zacatecas. José Manuel Castañeda Hernández , geólogo.

, geólogo. Ignacio Aurelio Salazar Flores.

En total, 10 trabajadores fueron secuestrados el 23 de enero en la mina Concordia, por lo que siete personas continúan desaparecidas.

Continúa la búsqueda de mineros con fuerzas federales

La búsqueda de las víctimas restantes continúa con un operativo reforzado que incluye más de mil elementos de la Sedena y la Guardia Nacional, además del uso de helicópteros y aeronaves.

El gobierno federal informó que cuatro personas han sido detenidas como parte de la investigación, mientras que la semana pasada se anunció el despliegue de mil 190 efectivos, tres helicópteros y dos aviones para intensificar las labores en la zona.

Empresa espera avance de las investigaciones

Vizsla Silver señaló que se mantiene a la espera de confirmación oficial por parte de las autoridades mexicanas sobre el avance de las investigaciones.

El presidente de la compañía, Michael Konnert, expresó que la empresa está “devastada por este desenlace y la trágica pérdida de vidas”, en un contexto marcado por la violencia del crimen organizado en Sinaloa, una de las regiones más golpeadas por la disputa de cárteles del narcotráfico.

