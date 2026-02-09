Identifican a cuarto minero desaparecido en Concordia, Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Foto: Colegio de Ingenieros en Ecología, A.C.

El Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua confirmó el fallecimiento del ingeniero Jesús Antonio de la O Valdez, quien había sido reportado como desaparecido tras el secuestro de un grupo de trabajadores mineros ocurrido el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.

A través de una esquela, el organismo expresó su “más profundo pesar” por el fallecimiento del profesionista, a quien describieron como un colega distinguido, comprometido con el medio ambiente y con importantes aportaciones a la ingeniería en ecología.

El ingeniero formaba parte del grupo de trabajadores privados de la libertad junto con otros mineros vinculados a la empresa Vizsla Silver Corp., caso que ha generado consternación en el sector minero nacional.

Con esta confirmación, suman cuatro los mineros localizados sin vida tras los hechos ocurridos en la zona serrana de Concordia, donde autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

El Colegio de Ingenieros destacó que Jesús Antonio de la O Valdez será recordado por su profesionalismo, calidad humana y compañerismo, al tiempo que expresó solidaridad con su familia y seres queridos ante esta pérdida irreparable.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las labores de investigación y búsqueda relacionadas con el caso.

¿Qué mineros falta por encontrar?

Tomando en cuenta que ya se ha confirmado la ubicación de los cuerpos de José Ángel Hernández, José Manuel Castañeda, Ignacio Aurelio Salazar Flores y Jesús Antonio de la O Valdez, falta por encontrar a los siguientes mineros:

Antonio Jiménez

Javier Vargas

Antonio Esparza

Javier Valdez

Saúl Ochoa

Miguel Tapia

Cabe recordar que según testigos, los 10 trabajadores de la mina de Vizsla Silver fueron secuestrados después de las 7:00 de la mañana del pasado 23 de enero de 2026, por hombres armados en el campamento Clementinas.

