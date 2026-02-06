¿Los has visto? Ellos son los 4 turistas desaparecidos en Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Sigue búsqueda de turistas desaparecidos en Mazatlán Foto: Gobierno de Sinaloa

La desaparición de turistas en Mazatlán activó un operativo de búsqueda federal y estatal luego de que seis integrantes de una misma familia fueran privados de la libertad en la zona norte del puerto, en el estado de Sinaloa. De ese grupo, cuatro hombres continúan reportados como desaparecidos en Mazatlán.

Rastreo satelital permitió ubicar vehículos abandonados

La familia vacacionaba en el puerto sinaloense y rentó vehículos tipo razer en la Zona Dorada. El operativo de búsqueda en Mazatlán se reforzó luego de que el rastreo satelital de las unidades permitió localizarlas abandonadas sobre la avenida Sábalo Cerritos. Testigos señalaron que sujetos armados interceptaron a los turistas y los obligaron a subir a otros vehículos.

Localizan con vida a dos mujeres en El Habal

Durante la mañana del miércoles 4 de febrero, Monserrat “R”, de 28 años, y una menor de nueve años, identificada como Dana “G”, fueron localizadas en el poblado de El Habal, a unos diez kilómetros de donde se encontraron los vehículos abandonados.

Turistas desaparecidos en Mazatlán

Hasta el momento siguen desaparecidos cuatro de los seis integrantes del grupo de turistas provenientes de la Ciudad de México (CDMX), ellos son:

Óscar García Hernández, de 30 años de edad, es de complexión delgada, tez morena y rostro alargado, Óscar mide aproximadamente 1.76 metros. Óscar tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo, que corresponde a la imagen de un rostro de león en la mitad y la leyenda “X2XJWMJWX”.

Javier Ramírez Sabino, de 25 años, es de complexión robusta, tez blanca y cara redonda, con una estatura aproximada de 1.70 metros. Entre sus señas particulares destacan una cicatriz de ocho centímetros en una de sus muñecas.

Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años, es el menor de los hermanos desaparecidos. De complexión robusta y tez morena, mide alrededor de 1.70 metros.

Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años, es el mayor de los hermanos Ramírez Sabino, mide aproximadamente 1.70 metros. Es de complexión robusta y tez moreno claro.

La desaparición de turistas en Mazatlán ocurre días antes de que inicie el Carnaval de Mazatlán 2026, por lo que autoridades mantienen el operativo de búsqueda.

