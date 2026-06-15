Más de 16 mil personas asisten a “Mazatlán, La Fiesta del Futbol” en Olas Altas

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Foto: Especial

Más de 16 mil personas acudieron a “Mazatlán, La Fiesta del Futbol”, evento con actividades recreativas, gastronomía y música.

Más de 16 mil personas participaron este sábado en “Mazatlán, La Fiesta del Futbol”, evento realizado en la zona de Olas Altas como parte de las actividades vinculadas a la promoción turística y a la celebración en torno al futbol.

La jornada reunió a visitantes y habitantes del puerto, quienes disfrutaron de actividades recreativas, experiencias deportivas, gastronomía local y espectáculos musicales a lo largo de la tarde y noche.

Más de 16 mil asistentes en Olas Altas

La inauguración del evento estuvo encabezada por autoridades estatales y municipales, así como representantes del sector turístico y empresarial de Mazatlán.

Durante el encuentro, la Secretaría de Turismo de Sinaloa destacó que este tipo de actividades forman parte de la estrategia para diversificar la oferta turística del estado y atraer visitantes mediante eventos culturales, deportivos y de entretenimiento.

Música, gastronomía y actividades deportivas

Las actividades iniciaron desde las 16:00 horas con diversas dinámicas para los asistentes, incluyendo activaciones deportivas, exhibiciones y muestras gastronómicas.

Entre los atractivos destacó una demostración del ulama, considerado uno de los deportes de origen prehispánico más representativos de la región.

La programación musical incluyó presentaciones de DJ Cheke Vargas, Lander Z y Adrián Cota, quienes amenizaron la jornada con distintos géneros musicales.

Show de drones y presentación de Guaynaa

Al anochecer se realizó un espectáculo de drones que iluminó el cielo de Mazatlán con figuras relacionadas con el futbol y elementos representativos del puerto.

El cierre del evento estuvo a cargo del cantante puertorriqueño Guaynaa, quien interpretó algunos de sus temas más conocidos ante los miles de asistentes reunidos en Olas Altas.

Evento busca impulsar el turismo en Mazatlán

De acuerdo con los organizadores, la actividad formó parte de la iniciativa “Sinaloa, la Fiesta del Fútbol”, que contempla diversas acciones para promover la convivencia familiar, el entretenimiento y la actividad turística en el estado.

Con este tipo de eventos, Mazatlán busca fortalecer su oferta turística mediante actividades masivas que combinan deporte, cultura y espectáculos para visitantes nacionales e internacionales.