CNTE da paso libre en la México-Cuernavaca; sigue aquí las movilizaciones minuto a minuto

CNTE da paso libre en casetas de Tlalpan. Foto: Agustín Velasco

La mañana de este lunes 15 de junio, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) alertó por la movilización que se tiene prevista alrededor de las 10:30 horas por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en casetas de acceso a la capital mexicana.

De acuerdo con los maestros de la CNTE, como parte de sus protestas, darán el paso libre en casetas de importantes vialidades como la México-Cuernavaca en Tlalpan.

La #SSC informa:



Respecto a la movilización que se tiene prevista este día alrededor de las 10:30 horas en la caseta México-Cuernavaca, en la alcaldía #Tlalpan, donde se prevé que las y los manifestantes den paso libre en los módulos de cobro con dirección a la Cuidad de México,… — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 15, 2026

Destacamento policial vigila en las casetas de la México-Cuernavaca En este momento un importante destacamento policial se encuentra con escudos antomotines resguardando las casetas de la México-Cuernavaca. Personal de la #SSC de la #CDMX en dispositivo de seguridad y vialidad en la Autopista México Cuernavaca a la altura de la caseta de cobro Tlalpan. pic.twitter.com/tUC48kjbUi — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 15, 2026 Alternativa vial por manifestantes en la México-Cuernavaca En la alcaldía Tlalpan, la SSC de la CDMX prevé que los manifestantes den paso libre en las casetas de cobro con dirección a la CDMX, por lo que se recomienda prevenir los tiempos de traslado, mantenerse atentos a la información oficial y, en caso de bloqueo del paso a los automovilistas. Alternativa Vial: carretera Federal México-Cuernavaca.

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