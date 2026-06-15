Incendio en pozo Krem 1 cumple más de 100 días y afecta a miles en Veracruz

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En Veracruz, sigue el incendio en el pozo Krem-1. Foto: José Manuel Alor

Más de 100 días han transcurrido y el incendio en el pozo Krem-1, ubicado en Las Choapas, Veracruz, continúa activo. La emergencia comenzó el pasado 6 de marzo, cuando durante trabajos de perforación a 3 mil metros de profundidad se registró un flujo inesperado de gas que provocó dos explosiones.

Pobladores reportan contaminación y ruido constante

Desde entonces, las comunidades cercanas aseguran que no han vuelto a vivir con tranquilidad.

“Nosotros estábamos en nuestra labor. Sabíamos que iban a perforar un pozo, pero nunca pensamos que iba a explotar”, relató José Carlos Campos, ganadero del ejido José Guadalupe.

“Cuando explotó nunca dejó de zumbar feamente. Tuvimos que salir porque apestaba”, agregó.

Un ruido constante y ensordecedor, además de noches iluminadas por las llamas, forman parte de la rutina de miles de habitantes de la zona.

En el ejido José Guadalupe, una montaña es la única barrera natural que los separa del incendio. Sus habitantes consideran que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha avanzado con lentitud en las labores para sofocar el fuego y atender las posibles afectaciones a la salud. Aseguran que desconocen qué sustancias están respirando y temen que las consecuencias puedan ser graves.

“Las autoridades dicen que no pasa nada, pero no les creemos porque dicen una cosa y la realidad es otra. A veces baja mucho el olor; tenemos dolor de garganta e irritación en los ojos. Si eso nos pasa a los adultos, imagínate a los niños”, señaló Laura Lorena Castellanos, habitante del ejido José Guadalupe.

Productores de la región también reportan afectaciones al ganado, el cual, afirman, ha enfermado y perdido peso desde que comenzó la contingencia. Además, aseguran que los arroyos presentan una extraña capa aceitosa que cubre y contamina los cuerpos de agua.

Antonio Castellanos, productor de maíz, recorre sus parcelas y atribuye las pérdidas al ambiente generado por el incendio. Explicó que una especie de capa blanca, similar a la sal, afectó el desarrollo de sus cultivos.

“Esta milpa a estas fechas ya debería estar lista para cosecharse. Mira hasta dónde llegó esta mazorca; ya debería estar mucho más desarrollada”, comentó.

Luego de que Pemex informara que concluyó los trabajos de infraestructura necesarios para atender la contingencia operativa en el pozo Krem-1, los habitantes esperan que durante esta semana el incendio sea finalmente extinguido.

De lo contrario, advirtieron que podrían realizar movilizaciones para exigir una solución definitiva a la problemática ambiental que enfrentan desde hace más de tres meses.

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