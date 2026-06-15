Tu celular dejará de funcionar: esto pasará si no registras tu número antes del 30 de junio

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Foto: Cuartoscuro

El registro obligatorio de líneas celulares tiene como fecha límite el próximo 30 de junio, por lo que los usuarios deberán completar el trámite para evitar la suspensión de su servicio telefónico. La medida busca asociar cada número de teléfono con la identidad de su titular para combatir delitos como fraude, extorsión y secuestro virtual.

De acuerdo con la información difundida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), todas las líneas móviles deberán quedar vinculadas a una identificación oficial vigente.

¿Qué pasa si no registras tu línea antes del 30 de junio?

La CRT señala que las líneas que no sean registradas dentro del plazo establecido podrían enfrentar la suspensión del servicio.

De acuerdo con la información oficial, a partir del 1 de julio las líneas no registradas podrían quedar inhabilitadas temporalmente, impidiendo realizar llamadas, enviar mensajes o utilizar servicios asociados al número telefónico.

Además, el usuario podría perder el acceso a plataformas, aplicaciones o servicios vinculados a ese número mientras no complete el trámite.

La autoridad indica que la línea será suspendida, pero el usuario podrá recuperar el servicio una vez que concluya el proceso de registro y validación de identidad.

¿Qué es el registro obligatorio de líneas celulares?

El programa consiste en asociar cada línea telefónica con una identificación oficial y los datos personales del usuario.

Según la CRT, el objetivo es identificar y suspender las líneas anónimas que puedan ser utilizadas para actividades ilícitas, especialmente delitos cometidos a través de llamadas telefónicas o mensajes.

El proceso está a cargo de las compañías telefónicas y puede realizarse de manera digital o presencial.

¿Cómo registrar tu línea celular?

Los usuarios pueden completar el trámite desde su teléfono móvil siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal de su compañía telefónica. Capturar el número celular que desean registrar. Tomar fotografías de una identificación oficial vigente por ambos lados. Validar la identidad mediante la cámara del dispositivo móvil. Confirmar el registro exitoso.

También es posible acudir a un centro de atención a clientes de la empresa telefónica correspondiente para recibir apoyo presencial.

¿Quiénes deben realizar el registro?

El registro aplica para:

Líneas de prepago.

Líneas de pospago.

Usuarios particulares.

Personas mayores de edad titulares de la línea.

La CRT establece que la identificación utilizada durante el proceso debe corresponder a la persona que realiza el registro y que será titular de la línea telefónica; sin embargo, en el caso de menores de edad, el trámite deberá ser realizado por sus padres o tutores legales.

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