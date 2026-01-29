Sergio Torres salió de cirugía, pero permanece grave, dice gobernador de Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el diputado y dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix, permanece grave luego de haber sido atacado a balazos. No obstante, destacó que el hecho de haber salido con vida de la cirugía representaba una señal alentadora en su evolución, de acuerdo con el reporte proporcionado por el equipo médico del hospital donde permanecía internado.

“El médico dice que está grave, pero todos signos vitales bien, él se está recuperando; el sólo hecho, me dice el médico, de que salga de la operación es una mejoría”.

La mañana de este miércoles, el mandatario estatal acudió al nosocomio donde el legislador se encontraba hospitalizado y señaló al medio de comunicación Luz Noticias que, conforme al parte médico, aunque el pronóstico continuaba siendo delicado, el paciente se encontraba en proceso de recuperación.

De acuerdo con la última actualización médica, Sergio Torres Félix permanecía intubado y bajo atención en terapia intensiva, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el ataque armado registrado en Culiacán, Sinaloa.

¿Cómo está la diputada Elizabeth Montoya?

En el mismo hecho violento resultó lesionada la diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, quien también permanecía hospitalizada. Se informó que su estado de salud era estable y que sería sometida a una intervención quirúrgica.

Hasta el momento, no se había precisado el número de impactos de arma de fuego ni las zonas del cuerpo afectadas en ambos legisladores; sin embargo, trascendió que Sergio Torres habría recibido al menos un impacto en la cabeza.

Sobre los hechos, se informó que los agresores huyeron del lugar a bordo de un vehículo color blanco, el cual fue posteriormente abandonado en las inmediaciones de la plazuela Rosales. Más tarde, los responsables despojaron con violencia una camioneta con caja, propiedad de una panadería, misma que fue localizada abandonada en el estacionamiento de una plaza comercial del sector El Valle.

