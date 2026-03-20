Denuncian ejecuciones extrajudiciales en Quilá; FGR debe esclarecer, afirma Rubén Rocha Moya

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Gobernador de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

Un operativo encabezado por fuerzas federales en la comunidad de Valle Escondido, en la sindicatura de Quilá, Culiacán, dejó un saldo de 11 hombres abatidos y un detenido, en medio de señalamientos de familiares que acusan presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el despliegue.

De acuerdo con la información oficial, la acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En el sitio fue detenido Omar Oswaldo Torres Cabada, de 39 años, alias el “Patas”, identificado como presunto integrante de la facción criminal de los “Mayos”.

Previo a este hecho, fuerzas federales realizaron otro operativo en la sindicatura de El Salado, específicamente en una finca vinculada a la familia de Ismael el “Mayo” Zambada, quien fue detenido en 2024 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde permanece en prisión. Durante esa intervención, una mujer y su hija —identificadas como Mónica del Rosario Zambada Niebla— fueron retenidas momentáneamente y después liberadas.

Ante las acusaciones de los familiares de las víctimas en Quilá, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar y esclarecer los hechos.



“Eso no lo sé, eso hay que preguntárselo a los que sabrán de ese tema, a los que intervinieron; hay que preguntárselo a los fiscales. El fiscal de la República es el que interviene en eso, pregúntenselo a ellos, yo no lo conozco”. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

El mandatario estatal reiteró que será la autoridad ministerial la que determine las circunstancias en las que murieron las 11 personas durante el operativo.

“Este es un tema que tiene que ver con las circunstancias que se presentan en el momento en que aparece la autoridad; esas cosas las tendrían que responder quienes integraron el operativo y quienes tienen que dar un reporte a la autoridad. Ya lo están dando, la FGR ya está interviniendo”. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Rocha Moya agregó que no se tienen reportes de suspensión de clases en la zona y descartó, por ahora, un incremento extraordinario de fuerzas federales, al asegurar que la entidad cuenta con presencia suficiente de elementos, aunque con rotaciones constantes.

En el ámbito local, autoridades municipales informaron que, pese a los operativos en El Salado y Quilá, no se han registrado desplazamientos de familias. La secretaria de Bienestar en Culiacán, Itzel Margarita Estolano Ibarra, indicó que se mantiene vigilancia permanente ante cualquier eventualidad.

“Hasta el momento no tenemos reportes, pero vamos a estar al pendiente de cualquier situación para apoyar a las familias. (cómo qué tipo de apoyo se les puede llevar a las familias) se les ha estado llevando con apoyo alimentario a través de la despensa con cobijas, estuvimos apoyando con abanicos dependiendo de la situación que tengan hacemos un estudio”, Itzel Margarita, secretaria de Bienestar en Culiacán.

Explicó que, en caso de detectarse desplazamientos, se activan apoyos como entrega de despensas, cobijas y artículos básicos, además de estudios socioeconómicos para atender las necesidades de los afectados.

Por su parte, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, aseguró que el Ayuntamiento está preparado para brindar apoyo en caso de ser necesario, aunque hasta ahora no se han recibido solicitudes formales.

El edil también confirmó que durante los operativos se registraron algunas manifestaciones ciudadanas, sin relación con el gobierno municipal, y afirmó que las actividades sociales y escolares en ambas sindicaturas continúan con normalidad.

Las investigaciones sobre lo ocurrido en Valle Escondido continúan en curso bajo la coordinación de la FGR.

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