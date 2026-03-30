Minero rescatado evoluciona favorablemente y podría ser dado de alta este lunes; continúa la búsqueda de los otros tres

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Foto: X @CNPC_MX

El trabajador rescatado durante la madrugada de este lunes evoluciona de manera favorable, informaron las autoridades de Sinaloa. A más de 100 horas del derrumbe en la mina Santa Fe, en la comunidad de Chele, municipio de El Rosario, continúan con las labores de rescate para localizar a los tres trabajadores que permanecen atrapados.

Continúan las labores de rescate en la mina Santa Fe

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, indicó que el minero rescatado recibió atención médica, presentaba deshidratación leve y su estado general es estable.

“AhÍ recibió las atenciones, se hicieron las evaluaciones médicas, un poco de deshidratación, pero bastante aceptable su estado, incluso están considerando que se puede ir de alta el día de hoy, está de prealta de hecho”, detalló el funcionario.

Las autoridades subrayaron que el minero no presenta lesiones y su recuperación ha sido favorable, mientras los equipos continúan con la búsqueda de los otros tres trabajadores atrapados, en espera de resultados positivos en las próximas horas.

El operativo cuenta con la participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil y brigadas de rescate minero, quienes trabajan de forma coordinada para garantizar un avance seguro en el interior de la mina.

Autoridades identificaron punto en la mina donde podrían estar los mineros atrapados

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que ya se cuenta con un punto identificado dentro de la mina donde podrían encontrarse los mineros, gracias a los recorridos realizados por brigadas especializadas.

“Esperemos que el resto efectivamente estén con vida, por supuesto que es el objetivo principal verlos con vida y que estén en buenas condiciones de salud. No todos los organismos son iguales, cada quien aguanta un poco más”, declaró el gobernador.

Rocha Moya detalló que los equipos han avanzado de manera progresiva en condiciones complejas y han inspeccionado hasta 150 metros dentro de la mina, mientras se preparan para acceder a los últimos 100 metros del punto identificado. Las características del terreno hacen prever que, en lugar de rampas, pueda ser necesario descender mediante técnicas de rapel para llegar a los mineros atrapados.

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