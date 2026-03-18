Sinaloa registra baja de 50% en heridos por arma de fuego atendidos en hospitales: secretario de Salud estatal

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Sinaloa registra baja en heridos de bala. Foto: Cuartoscuro

A un año y seis meses del inicio del conflicto armado entre los “Chapitos” y los “Mayitos”, facciones del Cártel de Sinaloa, autoridades de Salud reportan una disminución en el número de personas heridas por arma de fuego atendidas en hospitales de Sinaloa.

Bajan hasta en 50% hospitalizaciones por arma de fuego en Sinaloa

El secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, informó que en los últimos días la cifra de pacientes hospitalizados por lesiones de bala se redujo hasta en un 50%.

Actualmente, detalló, hay 12 personas internadas en hospitales de la entidad por este tipo de heridas, cuando anteriormente el promedio oscilaba entre 20 y 24 pacientes lesionados por impacto de bala.

“Actualmente, tenemos 12 pacientes hospitalizados en todo el estado con alguna herida de bala. Donde más tenemos es en el Hospital General, de manera normal, pero son 12, antes llegamos a tener 24; entonces, ahorita tenemos 12… Sí claro (ha ido a la baja)”, Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud en Sinaloa

De acuerdo con el funcionario estatal, la mayoría de los casos se concentran en el Hospital General de Culiacán, donde continúan siendo atendidos bajo condiciones normales, sin necesidad de modificar horarios quirúrgicos ni la operatividad del hospital.

Refuerzan seguridad con “Código Plata”

Ante los episodios de violencia registrados desde septiembre de 2024, autoridades implementaron el protocolo de seguridad conocido como “Código Plata”, principalmente en el Hospital General de Culiacán.

Este mecanismo contempla vigilancia reforzada, instalación de cámaras y detectores de metales, con el objetivo de proteger a pacientes, personal médico y visitantes, y evitar posibles ataques dentro de las unidades de salud.

Desde hace meses, los “Chapitos” y los “Mayitos” han protagonizado una confrontación. La lucha de las facciones del Cártel de Sinaloa ha dejado decenas de muertos y lesionados.

Habitantes, incluso, llamaron a no asistir al reciente Carnaval de Mazatlán ante la ola de desapariciones y asesinatos en el estado.

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