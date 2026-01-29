Trasladan a Sergio Torres Félix a otro hospital bajo fuerte operativo de seguridad

GENERANDO AUDIO...

Foto: Samuel Sánchez

Bajo un amplio dispositivo de seguridad encabezado por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, el diputado local y dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix, fue trasladado a otro hospital de la ciudad de Culiacán debido a la gravedad de su estado de salud.

El traslado se realizó alrededor de las 12:00 horas de este jueves, cuando una ambulancia salió de las inmediaciones del Hospital Médica de la ciudad, escoltada por unidades de seguridad que resguardaron la zona y el recorrido hasta el nuevo nosocomio, el cual cuenta con mayor infraestructura hospitalaria.

A su salida, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Teresa Guerra Ochoa, informó que el legislador permanece en estado de salud muy delicado, aunque estable, lo que permitió que el neurocirujano autorizara su traslado a otra institución médica.

Guerra Ochoa señaló que el ambiente en el Congreso del Estado es de profunda preocupación, al tratarse de una situación dolorosa para la familia del legislador y para el Poder Legislativo.

Indicó que el traslado se decidió debido a que el nuevo hospital cuenta con mejores condiciones médicas, lo que representa una esperanza en su proceso de atención.

Respecto al anuncio realizado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia matutina, sobre la presunta detención de personas relacionadas con este hecho, la legisladora señaló que hasta el momento no cuentan con información oficial al respecto.

“Sigue siendo muy delicado, pero fue una buena señal dos cosas una, se estabilizó dentro de la gravedad yo tuve una familiar hace unos meses muy grave y cuando te dicen, está estable dentro de lo grave es una buena señal para poderlo trasladar, se tiene que tener una condición estabilidad que también lo autorizó el neurocirujano es una buena señal, Sergio es fuerte y estamos apostando a que esa fuerza que ha tenido le permite seguir resistiendo (cómo se siente usted) muy afligidos ver a su hija a sus hermanos, a sus sobrinos es una situación dolorosa para el Congreso. Estamos junto con ellos apoyándoles y vamos a seguir aquí”, Teresa Guerra Ochoa, presidenta del Congreso del Estado de Sinaloa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.