Atacan a secretario de Seguridad Pública de Culiacán; hay cuatro detenidos

El secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, fue atacado a balazos durante una persecución a delincuentes en el sector Aeropuerto esta mañana en Culiacán.

Por medio de un comunicado, la Secretaria de Seguridad Pública de Culiacán informó que el titular de Seguridad sí participó en el operativo, tras recibir reportes sobre detonaciones de arma de fuego en el sector.

Durante el despliegue, las autoridades localizaron un vehículo cuyos ocupantes, en su intento de huida, arrojaron ponchallantas y realizaron detonaciones de arma de fuego, mismas que fueron repelidas conforme a los protocolos establecidos.

Se precisó que la unidad oficial en la que acudió el secretario y misma que participó durante la persecución, presentó algunos impactos, sin que estos comprometieran su integridad física, encontrándose en buen estado de salud.

Asimismo, un elemento policial resultó lesionado por esquirlas; las lesiones no son de gravedad y recibe la atención médica correspondiente.

Este hecho dejó un saldo de cuatro delincuentes detenidos.

Trasciende que personas adultas así como alumnos que se encontraban en las inmediaciones de una primaria en el sector Bachigualato resultaron lesionados así como civiles que se desplazaba por las calles al chocar con vehículos oficiales.

Hasta el momento se desconoce el tipo de heridas de las víctimas colaterales así como su estado de salud.

