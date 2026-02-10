GENERANDO AUDIO...

Dos familiares fueron liberados. Foto: Diana Solórzano.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la primera línea de investigación en el caso de la familia originaria de la Ciudad de México privada de la libertad en Mazatlán está relacionada con la renta de vehículos todoterreno que utilizaban al momento de los hechos.

Renta de vehículos 4×4, clave en la investigación

La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, explicó que esta hipótesis se desprende de la denuncia presentada ante la autoridad ministerial y de las primeras declaraciones recabadas, las cuales hacen referencia al arrendamiento de unidades tipo 4×4 y al traslado que realizaban en el puerto.

“Sí, la primera línea que se nos informó derivados de lo que se declaró al momento de interponer la denuncia es sobre la renta de unos vehículos Reyser y en el traslado que ellos hicieron”. Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal general de Sinaloa

Dos personas liberadas; continúan operativos de búsqueda

La funcionaria indicó que, como parte de las diligencias, se citará a los propietarios de la empresa de renta de vehículos y a otras personas que puedan aportar información relevante para el esclarecimiento del caso.

“Se va a citar a los propietarios de la empresa de la renta de los vehículos, 4 × 4 y todas las personas para ver toda la información que nos puedan hacer llegar para dar con la localización de ellos”. Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal general de Sinaloa

Sánchez Kondo confirmó que dos personas fueron liberadas el fin de semana, mientras que cuatro continúan privadas de la libertad, por lo que se mantienen operativos de búsqueda en Mazatlán y en la zona serrana con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, señaló que la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas mantiene comunicación con familiares de las víctimas, incluyendo a un familiar directo que se encuentra en Mazatlán, a quien se le ha informado sobre los avances de la investigación.

Reiteró que la prioridad de las autoridades es localizar con vida a las personas que permanecen desaparecidas, mientras continúan las indagatorias.

“Son datos que van a salir producto de las mismas declaraciones ahorita, lo primordial es localizarlos con vida y sobre esa intención es lo que estamos trabajando”. Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal general de Sinaloa

