Confirma Fiscalía de Sinaloa que hay dos fosas clandestinas en El Verde, pero advierte que podrían ser hasta cuatro

Localizan fosas clandestinas en Sinaloa; Fiscalía investiga. Foto: Samuel Sánchez

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la localización de dos fosas clandestinas con restos humanos en las inmediaciones del poblado El Verde, en el municipio de Concordia, y señaló que existe la posibilidad de que haya otros dos puntos de inhumación en la misma zona.

Fiscalía General del Estado confirma hallazgo en Concordia

La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, explicó que el hallazgo se derivó de un reporte recibido por la autoridad ministerial, lo que permitió iniciar trabajos de búsqueda en un sitio distinto al relacionado con la investigación por la desaparición de trabajadores de una mina.

Detalló que en las dos fosas intervenidas se recuperó una osamenta en cada una, mientras continúan las labores para verificar la existencia de otros dos posibles sitios señalados en la información obtenida en el lugar.

Fosas no están relacionadas con caso de mineros

Sánchez Kondo aclaró que estos hallazgos no están relacionados con el caso de los mineros privados de la libertad en Concordia, ya que corresponden a otra investigación. Indicó que, aunque los trabajos se realizan en la misma región, los puntos intervenidos no coinciden con las líneas de investigación abiertas por el caso de los mineros.

Identificación de restos dependerá de pruebas genéticas

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que alguno de los restos pertenezca a Carlos Emilio, joven originario de Durango desaparecido en octubre de 2025 en Mazatlán, la fiscal descartó que exista confirmación al respecto y señaló que la identificación dependerá de los resultados de pruebas genéticas. Las autoridades estatales informaron que los trabajos de búsqueda y peritaje continúan en la zona para confirmar el número total de fosas.

La fiscal Claudia Sánchez Kondo mencionó al respecto:

“Nosotros como Fiscalía del Estado, recibimos un reporte en otro punto, ahí mismo en el verde, pero en un punto distinto. Sobre la posibilidad de una fosa, ayer se realizaron los trabajos y se localizaron dos fosas, en cada fosa una osamenta, eso no tiene correspondencia con el caso de los mineros. La información que nos dan es que hay cuatro fosas, aproximadamente. Ahí ayer se trabajaron 2 y hoy se siguen trabajando en el lugar”.

