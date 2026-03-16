General Sinuhé Téllez López rinde protesta como nuevo secretario de Seguridad de Sinaloa

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Nuevo secretario de Seguridad de Sinaloa. Foto: Especial

El general brigadier Sinuhé Téllez López rindió protesta como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, cargo que asume tras la salida del general Óscar Rentería Schazarino.

Durante su primer mensaje como secretario de Seguridad Pública, el general Téllez aseguró que se realizará un diagnóstico de la seguridad para poder destacar las áreas de oportunidad.

“Realizaremos un diagnóstico de cómo se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública, y veremos las áreas de oportunidad que debemos de mejorar para seguir fortaleciendo la seguridad de la ciudadanía, y de todo el estado de Sinaloa”, general brigadier Sinuhé Téllez López

El nuevo secretario de Seguridad se dijo confiado para “salir adelante” con un estado “más seguro y próspero”.

“Tengo la confianza que, con la cooperación de todos, de las instituciones de seguridad, vamos a salir adelante para lograr un estado más seguro y próspero, de la mano con la estrategia de seguridad y paz del Gobierno federal”, general brigadier Sinuhé Téllez López

¿Quién es el general brigadier Sinuhé Téllez López, nuevo secretario de seguridad de Sinaloa?

El general Sinuhé Tellez López tiene una trayectoria de 35 años de servicio en las Fuerzas Armadas, posee una Licenciatura en Administración Militar, una Maestría en Dirección Estratégica, y otra Maestría en Seguridad Nacional.

Además, se ha desempeñado como comandante de Sección en el 33 Batallón de Infantería en Torreón, Coahuila; comandante de Compañía en el 53 Batallón de Infantería, en Tlatenango de Sánchez, Zacatecas; y segundo comandante en el 59 Batallón de Infantería en San Miguel de los Jagüelles, Estado de México.

Como parte de su carrera profesional, también se desatacó como:

Jefe de la Mesa de Intersección Terrestre en la Sección Séptima de Operaciones contra el Narcotráfico del Estado Mayor conjunto, de la Secretaría de la Defensa Nacional

Jefe de la Sección Tercera de Operaciones del cuartel general de la Quinta Región Militar, en La Mojonera Jalisco

Instructor en la Escuela Superior de Guerra, miembros de la ayudantía del general Secretario de la Defensa Nacional

Comandante de la Policía Ministerial Militar

Agregado militar en la Embajada Militar en Alemania

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