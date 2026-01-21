Sinaloa lleva su ruta “Del Mar a la Montaña” a España mostrando su diversidad turística con Mazatlán y Los Mochis

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada en Madrid, España, el estado de Sinaloa presentó su ambiciosa oferta turística bajo el concepto “Del Mar a la Montaña”. Esta ruta busca posicionar a la entidad como un destino de clase mundial, conectando la costa del Pacífico con la Sierra Madre Occidental.

Ante más de 50 tour operadores, agentes de viajes y medios especializados, la delegación sinaloense destacó la diversidad de sus paisajes, su gastronomía y su riqueza cultural.

¿En qué consiste la ruta “Del Mar a la Montaña”?

La secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, explicó que esta experiencia está diseñada para conectar dos de los destinos más emblemáticos del estado: Mazatlán (La Perla del Pacífico), como punto de partida donde los visitantes disfrutan de playas, una rica historia y gastronomía marina.

Así como Los Mochis, la puerta de entrada a las majestuosas Barrancas del Cobre, y El Fuerte, Pueblo Mágico clave en la ruta, conocido por ser parada obligatoria del tren El Chepe Express.

“Estamos dando a conocer todas las maravillas que tiene nuestro hermoso estado… de Mazatlán, en donde se viven un mar de historias, hasta Los Mochis y El Fuerte”, afirmó Sosa Osuna.

México, el protagonista en FITUR 2026

La Feria Internacional de Turismo (FITUR) es un evento clave para los mercados emisores y receptivos, donde este año México es el país invitado y es representado por los 32 estados que lo conforman.

El encuentro, que se realiza de forma anual, reúne a profesionales con alto poder de decisión, empresas líderes, destinos internacionales y visitantes apasionados por descubrir las últimas tendencias del turismo.

Se trata de una plataforma única para generar negocio, lanzar proyectos, establecer alianzas y acceder a formación de vanguardia. El público general que asiste puede explorar destinos, participar en experiencias interactivas y conocer de primera mano la oferta turística global.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.