Sinaloa lleva su ruta “Del Mar a la Montaña” a España mostrando su diversidad turística con Mazatlán y Los Mochis
En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada en Madrid, España, el estado de Sinaloa presentó su ambiciosa oferta turística bajo el concepto “Del Mar a la Montaña”. Esta ruta busca posicionar a la entidad como un destino de clase mundial, conectando la costa del Pacífico con la Sierra Madre Occidental.
Ante más de 50 tour operadores, agentes de viajes y medios especializados, la delegación sinaloense destacó la diversidad de sus paisajes, su gastronomía y su riqueza cultural.
¿En qué consiste la ruta “Del Mar a la Montaña”?
La secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, explicó que esta experiencia está diseñada para conectar dos de los destinos más emblemáticos del estado: Mazatlán (La Perla del Pacífico), como punto de partida donde los visitantes disfrutan de playas, una rica historia y gastronomía marina.
Así como Los Mochis, la puerta de entrada a las majestuosas Barrancas del Cobre, y El Fuerte, Pueblo Mágico clave en la ruta, conocido por ser parada obligatoria del tren El Chepe Express.
“Estamos dando a conocer todas las maravillas que tiene nuestro hermoso estado… de Mazatlán, en donde se viven un mar de historias, hasta Los Mochis y El Fuerte”, afirmó Sosa Osuna.
México, el protagonista en FITUR 2026
La Feria Internacional de Turismo (FITUR) es un evento clave para los mercados emisores y receptivos, donde este año México es el país invitado y es representado por los 32 estados que lo conforman.
El encuentro, que se realiza de forma anual, reúne a profesionales con alto poder de decisión, empresas líderes, destinos internacionales y visitantes apasionados por descubrir las últimas tendencias del turismo.
Se trata de una plataforma única para generar negocio, lanzar proyectos, establecer alianzas y acceder a formación de vanguardia. El público general que asiste puede explorar destinos, participar en experiencias interactivas y conocer de primera mano la oferta turística global.
