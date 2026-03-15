Aseguran compra del 70% de la cosecha de maíz en Sinaloa tras acuerdo nacional

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Sinaloa alcanza acuerdo para comercializar maíz. Foto: Especial

Autoridades federales, estatales, productores e industriales alcanzaron un acuerdo para garantizar la comercialización de la cosecha de maíz 2026 en Sinaloa, mediante un esquema de compra anticipada que cubrirá 2.86 millones de toneladas, es decir, más del 70% de la producción estimada del ciclo agrícola.

El acuerdo fue impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el objetivo de dar certidumbre a los productores del estado ante la próxima cosecha del ciclo otoño-invierno 2025-2026.

Compra anticipada de maíz en Sinaloa

La reunión se realizó en el Palacio de Gobierno en Culiacán, donde 25 empresas comercializadoras, industriales y del sector pecuario firmaron compromisos de compra a futuro.

Entre las principales compañías participantes se encuentran:

Maseca

Minsa

Harimasa

SuKarne

Bachoco

En conjunto, estas industrias adquirirán más de un millón de toneladas de maíz, mientras que otras empresas agrícolas y comercializadoras completarán el volumen comprometido. La producción total de maíz en Sinaloa para este ciclo se estima en alrededor de 4 millones de toneladas.

Buscan replicar el modelo a nivel nacional

Durante el encuentro participaron también el secretario particular de la Presidencia, Carlos Augusto Morales López, y el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, quienes destacaron que este esquema podría replicarse en otros estados productores de maíz.

El plan forma parte de la estrategia del Gobierno federal para avanzar hacia un Sistema Nacional de Ordenamiento del Mercado de maíz y otros granos que permita garantizar la compra de cosechas con anticipación, así como evitar crisis recurrentes en la comercialización agrícola.

Productores destacan acuerdo histórico

Representantes del sector agrícola, entre ellos la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), calificaron el acuerdo como un momento histórico para la comercialización del maíz en el estado. Además, aseguraron que las cosechas tendrán salida en el mercado.

Las autoridades señalaron que este mecanismo busca dar estabilidad al campo sinaloense y fortalecer la planeación agrícola, además de convertirse en un modelo para el resto del país.

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