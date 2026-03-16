Diputada de MC reaparece tras ataque armado en Sinaloa; prevé volver al Congreso en abril

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Reaparece diputada Elizabeth Montoya Ojeda después de atentado. Foto: Uno TV

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, reapareció públicamente después del atentado a balazos del que fue víctima el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa, agresión en la que también resultó herido el dirigente estatal del partido y legislador Sergio Torres Félix.

Fotografías muestran recuperación de Elizabeth Montoya Ojeda

Empezó a circular una fotografía de la legisladora durante la celebración por la graduación universitaria de su hija, evento al que acudió acompañada de su familia.

En una fotografía difundida del encuentro, se observa a Montoya Ojeda con buen semblante, aunque porta un parche en uno de los ojos, lesión que sufrió a consecuencia del ataque armado.

Días antes, la diputada informó que tiene previsto reincorporarse a sus actividades legislativas el próximo 1 de abril, cuando dará inicio el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado de Sinaloa.

Cabe recordar que Movimiento Ciudadano había anunciado inicialmente que la legisladora ofrecería una conferencia de prensa tras su recuperación; sin embargo, el encuentro con medios fue cancelado posteriormente.

Estado de salud de Sergio Torres Félix tras el ataque

Respecto al estado de salud de Sergio Torres Félix, el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que el legislador ya fue dado de alta del hospital y continúa con su proceso de recuperación en su domicilio.

No obstante, hasta el momento se mantiene el reporte de que el dirigente del partido no ha reaccionado tras el impacto de bala que recibió en la cabeza durante la agresión.

Detalles del atentado en Culiacán contra legisladores

El atentado ocurrió el pasado 28 de enero, luego de que ambos legisladores salieran del Congreso del Estado y se desplazaran en un vehículo por la avenida Paseo Niños Héroes, conocida como el Malecón Viejo, en la capital sinaloense.

Tras el ataque, Montoya Ojeda y Torres Félix fueron trasladados a hospitales privados distintos, donde recibieron atención médica y fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas.

Investigación y detenciones tras ataque a legisladores

Por estos hechos, autoridades federales mantienen a una persona detenida, mientras que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha identificado al menos a seis presuntos participantes en la agresión.

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