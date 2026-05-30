Marco Antonio Almanza niega haberse entregado a autoridades de Estados Unidos; difunde video desde Culiacán

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Foto: Coordinación General del CESP

Desde el Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, el exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, Marco Antonio Almanza Avilés, difundió un video en el que desmintió los rumores sobre una presunta entrega a autoridades de Estados Unidos.

“Buenos días, buenos días, feliz sábado. Aquí andamos en el botánico haciendo un poco de ejercicio”, inicia el mensaje grabado, en el que el exfuncionario se identifica como originario de Culiacán y rechaza las versiones difundidas en medios.

“Fui objeto de mucha desacreditación. Yo el día martes rendí unas declaraciones ante los medios de comunicación, con lo cual sigo firme, pero con la desacreditación que me vienen dando otros medios, no estoy de acuerdo. Los invito a que digan la verdad, que para eso están los medios de comunicación. ¡Feliz sábado!”, se escucha en el video.

El video fue compartido por Citlalli Hernández, morenista que hasta hace poco estaba a cargo de la Secretaría de las Mujeres.

Trayectoria en la Policía de Investigación de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés cuenta con una trayectoria de 30 años dentro de las corporaciones de seguridad en Sinaloa.

Ingresó en 1991 a la Policía Judicial del Estado y ocupó diversos cargos en áreas de delitos patrimoniales, homicidios, coordinación de investigaciones y unidades especializadas.

En 2017 fue nombrado encargado de la Policía de Investigación, y en 2019 asumió como comisario general, cargo que desempeñó hasta noviembre de 2022.

De acuerdo con su historial, participó en procesos de implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado y en la capacitación de personal en investigación criminal.

Señalamientos y contexto de la investigación

El exmando ha sido señalado por presuntamente formar parte de una estructura integrada por políticos, operadores financieros y jefes de seguridad que, según las imputaciones, habrían ocupado cargos públicos mientras facilitaban actividades de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La versión que desató la polémica señalaba que Almanza Avilés habría sido entregado a autoridades estadounidenses tras acudir a un citatorio en la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

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