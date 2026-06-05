A 17 años de la Guardería ABC, recuerdan a las 49 víctimas

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Misa en memoria de las víctimas de la Guardería ABC. Foto: Antonio López

Hace 17 años ocurrió una de las tragedias infantiles más graves registradas en México. El incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora (que inició en el sistema de aires acondicionados), cobró la vida de 49 niños y dejó a decenas más con secuelas permanentes. En el marco del aniversario, familiares, sobrevivientes y ciudadanos participaron en una misa para honrar la memoria de las víctimas.

Realizan misa en memoria de las víctimas del incendio en la Guardería ABC

Uno de los 104 sobrevivientes fue Jesús Martín, un joven de 18 años que tuvo la iniciativa de preparar un mensaje en apoyo a sus compañeros.

“No volvieron a los brazos de sus padres; cuando eran pequeños, se despidieron de sus madres sin saber que sería la última vez, dejando familias destrozadas. Una silla vacía con un dolor que jamás ha dejado de existir. Pero también recordamos a quienes sobrevivimos, a quienes aprendimos desde muy pequeños lo que significa crecer con recuerdos que no debieron existir, quienes crecimos con cicatrices diferentes”, Jesús Martín, sobreviviente ABC.

La idea de emitir ese discurso le nació de la nostalgia que vive cada año al recordar lo que ocurrió en esa estancia infantil.

“La verdad, me senté, no tomé el tiempo, una media hora, me puse en el lugar de las madres y yo dije: si yo fuera una mamá y hubiera perdido a mi hijo, lo que yo quisiera es que se haga justicia”, explicó el sobreviviente.

Como parte de las acciones, elevaron globos al cielo dirigidos a los bebés que no sobrevivieron al siniestro.

Esta tarde está programada la marcha anual que partirá de las ruinas de la guardería y culminará en la Universidad de Sonora con un pronunciamiento y pase de lista.

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