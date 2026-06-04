Con un mural conmemoran los 17 años del incendio de la Guardería ABC

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Guardar la memoria y mantener viva la llama de justicia es lo que se plasmó en este mural que representa el incendio de la Guardería ABC en 2009, donde murieron 49 niños.

La obra, que consta de cuatro paredes, se instaló en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Hermosillo, Sonora, y, según su autor, busca también que hechos como este no se repitan.

Mural de la Guardería ABC busca preservar la memoria

“Para que estos sucesos no vuelvan a suceder, la no repetición es el objetivo final, por eso es que digo que no me costó el tiempo, fue un tiempo afortunado; a mí me interesaba que estuviera en un lugar como este, un lugar de denuncia, un lugar al que los civiles podamos venir a denunciar” mencionó: Esteban Lechuga-Artista gráfico.

Símbolos de justicia y lucha social en la obra

En la obra se dibujan símbolos de justicia y lucha social.

“Dentro de estos parámetros quiero destacar que el mural está hecho para envolvernos y recorrerlo de manera progresiva. La puerta, una vez abierta, nos da la entrada a un muro, la parte de los dolientes” anotó el artista.

“Estas almas vienen a visitarnos nuevamente, pero esto es en figura de las almas que se nos fueron de manera temprana por esta situación y vienen a consolarnos” concluyó Lechuga.

A 17 años del incendio de la Guardería ABC convocan a marcha

Este viernes se cumplen 17 años de la tragedia que enlutó a decenas de familias y cuya herida no sana en los 106 niños y 5 adultos que sobrevivieron.

Padres y deudos pertenecientes al “Movimiento 5 de junio” convocaron a la marcha anual este viernes a las 18 horas, tiempo local, que partirá desde las ruinas de la guardería para culminar en las escalinatas de la UNISON con un pronunciamiento y pase de lista.

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