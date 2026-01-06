Anuncian descuentos para la revalidación vehicular en Sonora

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades del estado de Sonora dieron a conocer recientemente que habrá algunos descuentos para las conductoras y conductores que hagan el pronto pago de la revalidación vehicular durante inicios de 2026.

Descuentos para la revalidación vehicular en Sonora

Fue la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora la que dio a conocer este lunes 5 de enero de 2026 que habrá algunos descuentos para los automovilistas que lleven a cabo el pago de su revalidación vehicular en estas fechas.

Al respecto, a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la dependencia sonorense indicó que este año, los conductores de la entidad que decidan aprovechar el pronto pago de la revalidación vehicular tendrán un 15% de descuento entrando al portal oficial.

Pero también las autoridades del estado de Sonora informaron que habrá un descuento del 5% para quienes paguen este impuesto a través de agencias fiscales, bancos y comercios participantes.

¡Ojo! Estos descuentos solamente aplicarán para los que tengan licencia vigente de esta entidad de la república mexicana.

Foto: Cuartoscuro.

¿Quiénes tienen que hacer el pago de revalidación vehicular en Sonora?

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda de Sonora explicó que la revalidación vehicular es obligatoria para todos los vehículos legalmente empadronados en el estado y que el periodo oficial para realizar este importante trámite es del 1 de enero al 31 de marzo.

Recuerden que el descuento del 15% solamente aplicará durante el mes de enero, el cual es para los que realicen el pago en línea por medio del portal oficial.

También se indicó que los propietarios tienen la opción de recibir la tarjeta de circulación a domicilio o recogerla en alguna de las 27 agencias y subagencias fiscales de Sonora después de presentar el comprobante de pago.

