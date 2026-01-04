Se presenta otro descarrilamiento de tren, esta vez en Sonora; no hay heridos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Protección Civil Nogales

Este domingo 4 de enero se presentó el descarrilamiento de un tren en el sector Agua Zarca, a la altura aproximada del kilómetro 21, en el estado de Sonora. Protección Civil de Nogales reportó que no hay personas lesionadas ni riesgos para la población.

Durante la madrugada de este domingo ocurrió el descarrilamiento de un tren en Sonora, el cual transportaba jarabe de maíz. Como ya se mencionó, el accidente ocurrió en el kilómetro 21 del sector Agua Zarca.

Julia Guadalupe Ochoa, coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil en Nogales, informó que desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni presencia de materiales peligrosos.

El comunicado de las autoridades sonorenses no menciona las causas del accidente, solo indica que en el accidente se vieron involucradas varias unidades ferroviarias, algunas de ellas vacías; la situación ya quedó bajo control.

La empresa Ferromex asumió de manera inmediata la responsabilidad de los movimientos, maniobras operativas y seguimiento técnico del incidente.

“Ferromex ya se encuentra a cargo de las acciones correspondientes. Por parte de Protección Civil Municipal mantenemos monitoreo preventivo y coordinación permanente con las demás autoridades”, agregó Guadalupe Ochoa.

