Choque de trenes en Sonora deja seis personas lesionadas

Colisión de trenes de Ferromex en Nogales deja seis heridos. Foto: GettyImages

Un fuerte choque de trenes ocurrió la noche de este viernes en Nogales, Sonora, cuando dos locomotoras de la empresa Ferromex se impactaron de frente a la altura del kilómetro 21, provocando una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades locales. Según los primeros informes, el incidente dejó un saldo de seis personas lesionadas.

Como ocurrió el incidente

De acuerdo con la información preliminar, ambos trenes se encontraban en movimiento: uno salió de Nogales con destino a Empalme y el otro arribando a la ciudad. La falta de comunicación y un cambio inesperado de vías podrían haber sido las causas que provocaron la colisión entre ambas locomotoras.

Lesionados y atención inmediata en el lugar del choque de trenes

De acuerdo con los informes preliminares, seis personas resultaron lesionadas en el choque de trenes ocurrido en Nogales, Sonora. Los equipos de emergencia de la ciudad atendieron de inmediato a los heridos, de los cuales cuatro fueron trasladados a hospitales debido a la gravedad de sus lesiones.

Las locomotoras de Ferromex sufrieron daños considerables tras el impacto. El choque también encendió las alertas sobre los posibles riesgos en la zona.

Investigaciones en curso: Peritajes y evaluación de daños tras el choque de trenes

Tras el accidente, las autoridades locales, junto con los equipos de investigación, comenzaron los trabajos de peritaje para determinar con precisión las causas del choque de trenes. A pesar de que aún no se ha confirmado de manera oficial, se sospecha que la falta de coordinación entre los operadores de las locomotoras y un posible error en la señalización de las vías fueron factores clave para el incidente.

