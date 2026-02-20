De película: robo desata persecución aérea en panteón de Hermosillo

GENERANDO AUDIO...

Detienen a robacarros tras persecución que terminó en un panteón. Foto: GettyImages

Una persecución, como de película, por presuntos robacarros en Hermosillo, marcó la tarde de este 19 de febrero, luego de un operativo coordinado entre la Policía Preventiva y el grupo EsCuadrones que concluyó en el panteón Yáñez, en la colonia Modelo.

La Policía Preventiva de Hermosillo informó que el robo de vehículo en Hermosillo ocurrió a las 12:40 horas en la calle Cuernavaca, entre Fronteras y San Luis Potosí, en la colonia San Benito.

Persecución y operativo por robo de vehículo en Hermosillo

Durante la trayectoria, el automóvil Chevrolet línea Venture, modelo 2010, color guinda impactó arbustos, postes y camellones, hechos que fueron observados mediante la vigilancia vial. La autoridad indicó que estas acciones formaron parte del seguimiento realizado para ubicar a los ocupantes del vehículo.

La persecución en Hermosillo continuó hasta las calles Periférico Norte e Israel González, en la colonia Modelo. En ese lugar, los ocupantes descendieron del vehículo e intentaron escapar a pie, ingresando al panteón Yáñez.

Detienen a presuntos robacarros en panteón Yáñez

De acuerdo con la Policía Preventiva, los individuos corrieron hacia el interior del panteón Yáñez, uno de los más antiguos de la ciudad. En ese punto fueron asegurados por agentes preventivos y personal del grupo EsCuadrones que participaban en el operativo coordinado.

La corporación señaló que la detención de los presuntos robacarros en Hermosillo se realizó minutos después de que se reportó el hurto del vehículo. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal del caso.

Aseguramiento del auto robado

El vehículo Chevrolet Venture 2010 fue recuperado por los elementos municipales tras la intervención. La Policía Preventiva reiteró que el uso de herramientas tecnológicas, como drones, forma parte de las acciones de vigilancia implementadas en la ciudad para atender reportes de robo de vehículo en Hermosillo.

Las autoridades no informaron sobre personas lesionadas durante la persecución en la colonia Modelo, ni detallaron la identidad de los detenidos.

