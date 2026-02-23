Reportan detenciones en Sonora tras incendios; niegan relación con abatimiento del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Detenciones en Sonora tras incendios. Foto: Antonio López Moreno.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que durante la madrugada de este 23 de febrero se registraron diversas detenciones, luego de que se incendiaron tres vehículos y un comercio en la zona fronteriza, sin precisar el número de personas aseguradas.

Antes de iniciar la reunión diaria de la mesa estatal de seguridad, el mandatario señaló que estos hechos no guardan relación con el abatimiento del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.

“En el transcurso de la madrugada, quemaron un par de vehículos en San Luis Río Colorado, y un tercero, pero asociado a un homicidio que se cometió en San Luis Río Colorado hace algunos días, y los presuntos responsables fueron detenidos el día de hoy, y ese vehículo estaba identificado”, dijo el gobernador sin precisar el número de detenidos.

Durazo Montaño añadió que en las reuniones de seguridad se evalúan de manera permanente los posibles efectos colaterales derivados de que dicha organización criminal haya quedado acéfala.

Foto: Cuartoscuro.

“Evidentemente, tendremos que revisar día a día el impacto que puede tener aquí en el estado, afortunadamente en este momento no prevemos que pase nada relevante”, comentó.

Asimismo, descartó que esta organización delictiva tenga presencia activa en el estado de Sonora.

Por su parte, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, indicó que se implementaron medidas preventivas para garantizar la tranquilidad de la población y negó que se hayan registrado incidentes de inseguridad en la capital sonorense.

“Lo que nosotros hicimos fue tomar precauciones, providencias, básicamente para estar en estado de atención ante cualquier situación que se presentara. No tenemos registro de ningún incidente de seguridad que se haya presentado, afortunadamente. Se llevó a cabo un operativo especial policial preventivo junto con la Guardia Nacional. Hoy tuve gabinete de seguridad y la ciudad está tranquila”, indicó.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.