Calor histórico en Sonora: Hermosillo alcanza temperatura sin precedentes

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Hermosillo rompe récord de calor en marzo. Foto: Uno TV

La ciudad de Hermosillo, en Sonora, registró una temperatura histórica de 42.5 grados centígrados, rompiendo el récord para un mes de marzo, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según lo mencionado por el observatorio meteorológico, la nueva cifra supera los 37.5 °C registrados el 19 de marzo de 2017. Además, se rebasó el récord mensual de 41.5 °C, alcanzado en marzo de 2004 y 2007

Por ello, se confirmó una ruptura simultánea del récord diario y mensual en la capital sonorense.

Hermosillo rompe récord de calor en marzo. Foto:

¿Qué provoca el calor extremo?

Especialistas atribuyen estas condiciones a la presencia de un sistema anticiclónico sobre el noroeste del país, fenómeno que favorece cielos despejados y una intensa radiación solar.

Así mismo, autoridades advirtieron que la onda de calor persistirá en los próximos días, con temperaturas aún más elevadas en la región.

Recomendaciones

Ante el calor extremo, se pide a la población:

Evitar la exposición prolongada al sol

Mantenerse hidratada

Usar ropa ligera y protección solar

Poner especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

De este modo, las autoridades hacen un llamado a la población a protegerse de las altas temperaturas.

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