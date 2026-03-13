Detienen a cuatro tras intensa balacera en Cajeme, Sonora

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Balacera en Cajeme duró más de una hora. Foto: Cuartoscuro

Momentos de tensión vivieron estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) de Ciudad Obregón, Sonora, la tarde del 12 de marzo, por una intensa balacera que se postergó por una hora completa. Tras el operativo, autoridades informaron que ya hay cuatro personas detenidas.

Alrededor de las 16:00 horas se activó el código rojo en una zona altamente transitada, donde se llevaba a cabo un evento deportivo.

La comisionada de la Comisión Internacional de Derechos Humanos Alba Luz Borbón, manifestó su preocupación ante la detonación de armas.

“Por otra parte, el día de ayer hubo una balacera muy fuerte en el municipio de Cajeme de personas del crimen organizado contra el mismo Gobierno, que fue cerca de un centro de estudios como es el ITSON, donde había muchachos practicando deporte y se vieron amenazados”. Alba Luz Borbón, comisionada de la Comisión Internacional de Derechos Humanos

Por su parte, el fiscal de Sonora Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó la detención de cuatro personas y el aseguramiento de armas.

“Tenemos ya datos duros que corroboran el hecho de que estas personas están totalmente relacionadas, son responsables, de los hechos donde perdieron la vida tres personas que fueron ejecutadas la semana pasada en Ciudad Obregón. Hay un aseguramiento importante de armas largas y de un arma colectiva, que ya está siendo analizada y que los primeros datos que nos están dando, los relacionan con los hechos que estoy haciendo alusión”. Gustavo Salas, fiscal de Sonora

La zona permaneció en resguardo de autoridades de los tres niveles y no se registraron abatidos o lesionados.

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