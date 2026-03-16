Descubren cementerio clandestino durante búsqueda de joven en Sonora

GENERANDO AUDIO...

Cementerio clandestino. Foto: Antonio López

Integrantes del colectivo Buscando a Jonás, de Puerto Peñasco, informaron el hallazgo de un panteón clandestino en una zona desértica del municipio, donde localizaron, al menos, 15 fosas y restos óseos correspondientes a 19 posibles víctimas, durante una jornada de búsqueda realizada del 11 al 13 de marzo de 2026.

De acuerdo con el colectivo, las labores se realizaron mientras procesaban un punto relacionado con la desaparición del joven Pedro Marcos León López, quien fue reportado como desaparecido el 22 de febrero de 2023.

Mientras parte del grupo realizaba diligencias en el sitio, otros integrantes continuaron explorando el área y se internaron más en el desierto, donde finalmente detectaron el lugar que describieron como un panteón clandestino.

Tras recorrer la zona y marcar los puntos encontrados, el colectivo contabilizó 16 fosas, aunque algunas no contenían restos humanos en su interior. Sin embargo, en los alrededores se localizaron restos óseos dispersos, sumando un total de 22 osamentas identificadas durante su exploración.

Por su parte, las autoridades que acudieron al lugar registraron 15 fosas y 19 restos óseos, cifras que podrían modificarse conforme avancen los trabajos periciales.

El colectivo señaló que será el área de antropología forense la encargada de determinar con precisión si los restos corresponden a más o menos personas, así como el tiempo aproximado que llevan en el lugar.

Según las primeras observaciones de las buscadoras, por las condiciones del sitio y el estado en que se encontraron cráneos, fémures, vértebras, prendas de vestir, cobijas, lonas, calzado y restos humanos dispersos, se presume que el panteón clandestino podría tener entre dos y hasta 10 o incluso 15 años de antigüedad, aunque esto deberá confirmarse mediante análisis científicos.

Durante la exploración también fueron localizadas prendas de vestir y objetos personales, entre ellos un anillo de matrimonio, los cuales podrían convertirse en piezas clave para futuras identificaciones de posibles víctimas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.