Capturan a uno y matan a otro por asesinato de hijo de alcaldesa de Bacanora.

Un detenido y un muerto por asesinato de hijo de alcaldesa de Bacanora. Foto: Getty

La Fiscalía General de Justicia de Sonora dio a conocer que detuvieron a un hombre y mataron a otro por el asesinato del hijo de la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, el cual ocurrió el pasado 24 de febrero de 2026.

Capturaron primero a uno de los implicados en el asesinato del hijo de la alcaldesa de Bacanora

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Sonora, luego del asesinato de Édgar Martínez Biebrich, hijo de la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, el pasado 24 de febrero de 2026, mientras estaban a bordo de una camioneta Jeep Cherokee sobre la carretera Mazatán-Hermosillo, los presuntos responsables abandonaron su vehículo, le prendieron fuego y escaparon a pie por dos días a un rancho ubicado en las inmediaciones del poblado El Adivino, dejando en el camino equipo táctico, a excepción de sus armas.

Con esta información y más datos obtenidos a partir de sus averiguaciones, las autoridades sonorenses capturaron a Víctor Manuel “N” el pasado 5 de marzo, un sujeto que admitió haber participado en el asesinato del hijo de la presidenta municipal de Bacanora.

Luego de ser detenido, confesó que junto a él otro sujeto participó en el ataque contra la camioneta en la que viajaban la alcaldesa y su hijo.

Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora. Foto: Antonio López Moreno

Matan al otro sujeto culpable del crimen

La información proporcionada por el sujeto detenido fue corroborada por las autoridades de Sonora, quienes además comprobaron que estos sujetos atacaron al hijo de la alcaldesa de Bacanora porque antes habían consumido drogas y éste los había rebasado con su camioneta.

El segundo implicado en el crimen era Francisco Uriel Luna Luna, quien ya contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado derivado de un ataque armado en contra de un elemento de la Policía Municipal de Hermosillo, en octubre de 2024, durante un evento organizado en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora.

Luego de obtener una segunda orden de aprehensión en su contra, la Fiscalía de Sonora llevó a cabo un operativo la noche del 6 de marzo que terminó durante la madrugada del 7 de marzo en una vivienda del fraccionamiento Residencial Gala.

Sin embargo, las autoridades sonorenses explican que Francisco Uriel ya esperaba a los agentes ministeriales al interior de su casa con varias armas, atacándolos hasta que los elementos lograron neutralizarlo. De hecho, informaron que dos agentes resultaron heridos, aunque ya están fuera de peligro.

Foto: Getty Images.

Aseguraron el arma con la que atacaron al hijo de la alcaldesa

Durante este operativo, las autoridades de Sonora aseguraron varias armas, entre ellas una carabina Colt modelo M4 calibre 5.56 milímetros con serie borrada, equipo táctico, cargadores y cartuchos, además de un cañón de arma de fuego tipo fusil y una granada de fragmentación.

“Los dictámenes de balística forense establecieron que el fusil de asalto asegurado en este operativo es el mismo que se utilizó durante el ataque armado ocurrido el 24 de febrero en la carretera Hermosillo–Sahuaripa, donde perdió la vida Édgar Martínez”, indicaron.

Por otra parte, informaron que Víctor Manuel “N” se encuentra en prisión, y que junto a Francisco Uriel Luna Luna, fueron identificados como integrantes de una célula criminal que opera en la región de El Adivino, Sonora.

“Además de esto, se estableció que previamente no existía ninguna circunstancia o conflicto entre dicho grupo criminal y el entorno de la edil ni de su hijo”, agregaron y señalaron que seguirán con las investigaciones correspondientes.

