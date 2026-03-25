Desapareció en 2015: él es Alejandro, el otro hijo de Ceci Flores que sigue sin rastro

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Alejandro Islas, hijo desaparecido de Ceci Flores. Foto: CEBP Sinaloa

Ceci Flores, líder fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, anunció el día de ayer que encontró los restos de quien podría ser su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha. La activista comentó que por fin cumplirá su promesa de regresar a casa con él, pero su labor aún no termina: su otro hijo, Alejandro Guadalupe, lleva más de 10 años desaparecido.

Alejandro Guadalupe Islas Flores, el otro hijo desaparecido Ceci Flores

El 30 de octubre de 2015, Alejandro Guadalupe Islas Flores fue privado de la libertad en la carretera de Juan José Ríos, en Sinaloa. Ceci Flores comentó en entrevista para un medio internacional que su hijo se dirigía hacia su trabajo en Los Mochis e iba acompañado de su jefe.

En cuanto se enteró de la desaparición de su hijo, Ceci Flores comenzó a movilizarse para encontrarlo, incluso menciona que en tres ocasiones distintas pagó el rescate de Alejandro, pero de poco sirvió para reencontrarse con él.

Sobre Alejandro, la activista comenta que su hijo tenía poco tiempo de haberse mudado a Sinaloa y no tenía ninguna relación con el crimen organizado, tampoco consumía drogas. En aquel entonces Alejandro Islas tenía apenas 21 años.



Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Alejandro Guadalupe Islas.

Ceci Flores sufrió la desaparición de otros dos de sus hijos

Cuatro años después, en 2019, Ceci Flores sufrió la desaparición de otros dos de sus hijos: Marco Antonio y Jesús Flores, de 32 y 15 años, respectivamente. Una vez más, la activista emprendió la búsqueda de sus seres queridos y a los pocos días, tras hablar con varias personas, consiguió el nombre del líder del grupo delictivo que los levantó.

Ceci Flores reveló en la entrevista que se puso en contacto con ese criminal y lo amenazó de matar a su hija si no le regresaba a sus dos hijos. No sabe si por miedo o lástima, pero tiempo después recibió una llamada del líder del cártel quien le dijo que le iba a dar un regalo por el Día de las Madres y la citó en un domicilio. En este lugar encontró a Jesús Flores con vida.

El menor le dijo que estaba seguro de que su hermano Marco Antonio también regresaría vivo, pero el reencuentro se ha postergado por 7 años.

Ese mismo año de 2019, Ceci Flores y un pequeño grupo de mujeres fundaron el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora, quienes con sus propios recursos se dedican a buscar los restos de los miles de desaparecidos en México. Se estima que actualmente cuentan con más de 2 mil integrantes.

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