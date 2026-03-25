MAPA: lugar donde Ceci Flores encontró a su hijo en Hermosillo, Sonora

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Ceci Flores encuentra restos de su hijo en carretera 56 en Sonora Foto: Cuartoscuro

Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora encontró los restos de su hijo en Sonora tras siete años de su desaparición en 2019; el hallazgo ocurrió en Hermosillo, aunque aún se espera confirmación de ADN por parte de autoridades. La madre buscadora informó que localizó huesos que podrían corresponder a Marco Antonio Sauceda durante una jornada de búsqueda reciente.

Ceci Flores encuentra restos en Sonora

Los restos fueron localizados en el kilómetro 46 de la carretera 26, en una zona que conduce a Hermosillo, Sonora. Indicó que se trata de un predio alejado de la ciudad y distinto a otros puntos donde había realizado búsquedas anteriormente.

Explicó que los huesos se encontraban dispersos en el terreno y que no se trata de un cuerpo completo. Añadió que la vestimenta encontrada coincide con la que llevaba su hijo al momento de su desaparición, aunque aclaró que no existen resultados de pruebas genéticas que lo confirmen.

Confirmación de ADN por restos hallados en Hermosillo

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un dictamen oficial que confirme la identidad de los restos. Se espera que la Fiscalía de Sonora realice los análisis correspondientes para determinar si corresponden a Marco Antonio Sauceda.

La madre buscadora señaló que los trabajos en la zona continuarán, debido a la posibilidad de localizar más restos en el sitio.

Jornada de búsqueda en Sonora por hijo de Ceci Flores

El Colectivo Madres Buscadoras de Sonora difundió en redes sociales una transmisión en vivo de la jornada en la que se realizó el hallazgo. En dicha transmisión, se informó que la búsqueda se llevó a cabo tras recibir una denuncia anónima sobre el posible paradero.

Durante el operativo participaron integrantes del colectivo, así como personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Fiscalía de Sonora. También se sumaron integrantes del grupo Jóvenes Buscadores de Sonora.

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