“Puede ser Marco Antonio”: Ceci Flores halla restos que podrían ser de su hijo; pide prueba de ADN

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Buscadora Ceci flores pide pruebas de ADN. Fotos: Cuartoscuro / Gobierno Sonora

La activista Ceci Patricia Flores Armenta, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que localizó restos que podrían corresponder a su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha, en Hermosillo, Sonora.

El hallazgo ocurrió en la carretera 26, a la altura del kilómetro 46, donde la madre buscadora encabezó labores de rastreo. No obstante, subrayó que será necesaria una prueba de ADN para confirmar la identidad.

Restos fueron hallados de forma dispersa en zona de búsqueda

De acuerdo con la activista, los restos fueron encontrados en distintas partes del terreno, lo que complica su identificación.

“He encontrado huesos dispersos en todo este lugar. El cuerpo de mi hijo no está completo”, expresó.

Flores Armenta explicó que esta dispersión podría estar relacionada con factores naturales, tras años de permanecer en la zona.

“Ninguna madre merece abrazar solo huesos”: Ceci Flores

A través de un mensaje, la fundadora del colectivo expresó el impacto emocional del hallazgo, luego de más de cinco años de búsqueda.

“No creo que ninguna madre merezca recoger solamente huesos de su hijo, abrazar solamente huesos”, señaló.

También lamentó que, pese a su labor y colaboración en la localización de responsables, el resultado haya sido encontrar restos incompletos.

“Creo que por lo mínimo merecía encontrar un cuerpo completo. Pero lamentablemente no es así”, agregó.

Desaparición de su hijo detonó creación de colectivo en Sonora

Marco Antonio Sauceda Rocha desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora, presuntamente tras ser privado de la libertad por un grupo armado.

Este hecho marcó el inicio de la búsqueda encabezada por su madre y derivó en la creación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dedicado a la localización de personas desaparecidas.

Exigen pruebas científicas para confirmar identidad

La activista insistió en que lo más urgente es contar con evidencia científica que confirme si los restos corresponden a su hijo.

“Lo único que quiero es una prueba de ADN que me confirme que sí es mi hijo”, puntualizó.

Mientras tanto, indicó que las labores de búsqueda continuarán en la zona, pese a las condiciones adversas.

“Por lo pronto, solo me queda abrazar un puño de huesos que he encontrado y que, al parecer, pueden ser de Marco Antonio”, concluyó.

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