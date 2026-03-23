Privan de la libertad a mujer a plena luz del día en Sonora; autoridades indagan venta de droga

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Autoridades buscan a mujer privada de su libertad en Hermosillo. Foto:Antonio López

Autoridades de Sonora mantienen abierta una investigación por la privación de la libertad de una mujer en Hermosillo, quien fue obligada a subir a un vehículo por varios individuos al norte de la ciudad.

Tras la reunión de la mesa estatal de seguridad, el comisario general de la AMIC, Carlos Alberto Flores, señaló que una de las principales líneas de investigación vincula el caso con actividades relacionadas con el narcomenudeo.



“El móvil que tenemos ahorita en este caso, al parecer es un tema relacionado con la venta de droga al menudeo, también comentarles que hemos estado reforzando las acciones en contra de las personas que están generando violencia”, dijo Carlos Alberto Flores, comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Sonora

Así se registró el hecho

El hecho se registró alrededor de las 17:30 horas en el cruce de las calles Baviácora y General Piña, donde testigos observaron cómo varios sujetos, a bordo de un automóvil tipo sedán, sometieron a la víctima y se la llevaron con rumbo al norte.



“Como cualquier otro asunto de esta naturaleza, estamos enfocados en la investigación, estamos trabajando con testigos, estamos tratando la obtención de cámaras y demás y otros indicios. Como ustedes han visto, en estos últimos dos años hemos reforzado muchísimo las acciones”. Carlos Alberto Flores, comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Sonora

La Fiscalía estatal informó que la zona donde ocurrió el incidente es considerada como un punto de consumo de sustancias, y que días antes se habían llevado a cabo operativos con personas detenidas en ese mismo sector.

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