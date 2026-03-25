Fiscalía de Sonora confirma hallazgo de restos, pero tardará 2 semanas en identificar si son del hijo de Ceci Flores

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Foto: Cuartoscuro

Luego de que la madre buscadora Ceci Flores afirmó haber localizado el cuerpo de su hijo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó el hallazgo, aunque acotó que será en un par de semanas cuando se tengan los resultados de las pruebas de identificación.

Mientras que los restos óseos fueron hallados este martes durante un cateo en un predio ubicado en el kilómetro 46 de la Calle 26, en el área rural de Hermosillo, la capital sonorense, junto a los cuales también se encontró una “prenda de vestir asociada a los mismos”.

¿Hallaron al hijo de Ceci Flores?

Aunque la Fiscalía sonorense confirmó, a través de un comunicado, el hallazgo de restos óseos donde minutos antes lo anunció la madre buscadora, la institución aseguró que la identificación llevará tiempo, sin pronunciarse respecto a si se trata o no del cuerpo de su hijo.

En su mensaje, la FGJES destacó que para establecer la identidad de los restos se requerirá de la “aplicación de diversos protocolos técnicos, reactivos y análisis con equipos tecnológicos especializados, lo cual se realizará en aproximadamente un par de semanas”.

De igual forma, detalló que para la correcta identificación de los restos serán necesarias diversas pruebas, por lo que fueron trasladados a los laboratorios centrales de la fiscalía, donde serán analizados por especialistas en criminalística, antropología forense, genética y medicina legal.

Toda vez que, alrededor de una hora antes del comunicado de la Fiscalía de Sonora, la madre buscadora Ceci Flores aseguró a través de sus redes sociales haber hallado los huesos de su hijo Marco Antonio, dispersos por el predio cateado, asegurando que el cuerpo no estaba completo, a la vez de pedir a la FGJES la realización de una prueba de ADN.

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