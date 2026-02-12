Encuentran muerto a presunto feminicida en Sonora

GENERANDO AUDIO...

Descubren muerto a presunto feminicida en Sonora. Foto: ilustrativa/Getty Images

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que localizaron a un presunto feminicida muerto en el municipio de Cajeme, quien también estaba acusado de privación ilegal de la libertad.

Presunto feminicida es localizado muerto en Sonora

A través de sus redes sociales oficiales, la Fiscalía de Sonora informó que localizaron muerto en Cajeme a un presunto feminicida identificado como Haudiel “N”.

De acuerdo con las autoridades sonorenses, este hombre era buscado por los delitos de feminicidio y privación ilegal de la libertad, en perjuicio de una mujer.

¿Por qué era acusado de feminicidio?

La Fiscalía de Sonora explica que este sujeto contaba con una orden de aprehensión desde el 9 de febrero de 2026 por hechos que ocurrieron el 5 de enero de este mismo año.

Al respecto, las autoridades del estado agregaron que el presunto feminicida privó de la libertad a la víctima y posteriormente la asesinó en un domicilio de Ciudad Obregón, para después abandonar el cuerpo en la vía pública.

“La persona fue localizada la mañana de este 11 de febrero al interior de un vehículo estacionado en la vía pública, presentando signos de violencia, golpes contusos y esposado, además de que el vehículo fue parcialmente incendiado, lo que presume un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de procesamiento del lugar y diligencias periciales”, se lee en el comunicado de la Fiscalía del Estado.

Las autoridades informaron que ya realizan las diligencias necesarias para establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de este hombre, sin descartar ninguna línea de investigación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.