Detienen en Sonora al “Peye”; tenía 10 órdenes de aprehensión

Detención de Cesar Daniel “N” alias el “Peye”. Foto: Fiscalía de Sonora

La Fiscalía General de la Justicia del Estado de Sonora confirmó la detención de César Daniel “N”, alias el “Peye”, considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en delitos de acto impacto, entre ellos el homicidio de un policía municipal en Hermosillo.

Operativo coordinado en Ciudad Obregón

La detención de Cesar “N” se llevó a cabo el sábado 31 de enero de 2026 en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, como resultado de trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento delictivo. El operativo fue realizado de manera conjunta por elementos de Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

De acuerdo con la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la captura ocurrió en el punto de afluencia pública, sin que se registrara incidentes ni situaciones que pusieran en riesgo a la ciudadanía, lo que permitió una actuación controlada y eficaz por parte de las corporaciones participantes.

Diez órdenes de aprehensión por delitos de acto impacto

La FGJES informó que el “Peye” cuenta con, al menos, 10 órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos considerados de acto impacto. Entre estos mandamientos judiciales destaca uno relacionado con hechos ocurridos en Hermosillo, donde un elemento de la Policía Municipal perdió la vida durante un ataque armado.

Las autoridades subrayaron que los delitos cometidos contra integrantes de las fuerzas de seguridad son investigados con rigor, y reiteraron que este tipo de agresiones no quedan impunes, al mantenerse abiertas las investigaciones hasta la identificación y captura de los presuntos responsables.

Presunto líder de célula delictiva generadora de violencia

Según las investigaciones ministeriales, César Daniel “N” es señalado como presunto integrante de una célula delictiva con presencia en distintos municipios de Sonora, en la que habría desempeñado funciones de liderazgo.

Dicha célula es vinculada a múltiples hechos violentos registrados en la entidad, los cuales forman parte de las carpetas de investigación que dieron origen a las órdenes de aprehensión ejecutadas en su contra. Las autoridades no precisaron si existen más personas identificadas dentro de este grupo criminal, aunque señalaron que las indagatorias continúan.

Puesto a disposición de la autoridad judicial

Tras su detención el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, donde se dará seguimiento a los procesos legales derivados de las órdenes de aprehensión vigentes.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de mantener la coordinación permanente de las corporaciones de seguridad estatales, fortalecer las acciones contra los generadores de violencia y garantizar que los delitos cometidos e agravio de la sociedad y de las instituciones del estado sean debidamente sancionados conforme a la ley.

