“Estamos de luto”: convocan a marcha en Sonora por mineros desaparecidos en Sinaloa

Marcha por mineros desaparecidos en Sonora. Foto: Getty Images.

Convocan en redes sociales a participar en una marcha en el estado de Sonora por los 10 mineros desaparecidos en la Concordia, en Sinaloa. Exigen justicia y acciones de las autoridades.

Marcha en Sonora por mineros desaparecidos

Según la imagen que circula en redes sociales, es la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) la que está convocando y organizando una marcha para manifestarse por los 10 mineros desaparecidos en la Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con la imagen que se comparte, la marcha se llevaría a cabo el próximo sábado 14 de febrero de 2026, justo a las 11:00 horas.

Esta manifestación tendría como punto de partida las oficinas de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y como destino la Catedral de Hermosillo, Sonora.

Para participar, piden a los interesados unirse utilizando casco y camisa blanca. Pero también señalan que los lemas de la manifestación serán “Los mineros estamos de luto” y “Los mineros merecen volver a casa”.

Convocatoria para marcha por mineros desaparecidos en Sinaloa.

Sector minero exige justicia tras asesinato de compañeros en Sinaloa

Recientemente, también la Cámara Minera de México (Camimex) y todo el sector minero mexicano exigieron justicia y que las autoridades fortalezcan las investigaciones por el asesinato y desaparición de 10 mineros en la Concordia, en el estado de Sinaloa.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, la Camimex, en representación del sector minero mexicano, lamentó la confirmación de la muerte de mineros privados de la libertad en la Concordia, Sinaloa.

Asimismo, exigieron justicia y el fortalecimiento de las investigaciones, además de la garantía de seguridad para los mineros que trabajan en este estado.

Y pidieron a las autoridades que la prioridad absoluta siga siendo la localización con vida de los mineros desaparecidos en Sinaloa, para que regresen a su casa y con sus familias.

