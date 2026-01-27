Vinculan a proceso a 6 personas por incendio en tienda Waldo’s de Sonora

GENERANDO AUDIO...

Vinculan a proceso a seis personas por incendio en Waldo’s. Foto: Cuartoscuro

Autoridades del estado de Sonora dieron a conocer que vincularon a proceso a seis personas y una persona moral por el incendio que ocurrió el 1 de noviembre de 2025, en una tienda Waldo’s de Hermosillo.

Seis personas vinculadas a proceso por incendio en Waldo’s de Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGE) dio a conocer que tras una audiencia que se celebró este pasado 26 de enero de 2026, decidieron vincular a proceso a seis personas y una persona moral por el incendio que ocurrió en una tienda Waldo’s de Hermosillo, hace casi tres meses.

Esta resolución, indicaron, la emitió un juez de control, quien consideró que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal en contra de las personas imputadas.

¿De qué delitos se les acusa?

Las autoridades sonorenses indican que esta vinculación a proceso de seis personas y una moral se da luego de que presentaran las pruebas periciales, testimoniales y documentales que permitieron acreditar de manera diferenciada la existencia de los hechos y su probable responsabilidad.

Específicamente por los delitos de homicidio, diversos tipos de lesiones, daños y aborto, todos cometidos a título culposo, además de incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos.

Foto: Cuartoscuro

Culpables seguirán el proceso en libertad

Por otra parte, señalaron que el juez determinó que las personas vinculadas sigan el proceso bajo medidas cautelares en libertad, con la obligación de la presentación periódica, exhibición de garantía económica y la prohibición de salir del estado.

Esto a excepción del representante legal de la empresa, a quien el juez consideró procedente la prisión preventiva justificada, sin que esta se haya ejecutado debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo, situación que será impugnada por la Fiscalía.

No se vinculó a proceso a dos personas

También el juez decidió no vincular a proceso a dos personas; una por considerar que la presunta conducta delictiva se encontraba prescrita; y la otra porque consideró que no se acreditaba su probable responsabilidad. Sin embargo, la Fiscalía indicó que no comparte este criterio y que apelará esa decisión.

Al final, se otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, durante el cual se fortalecerán las pruebas para el esclarecimiento total de los hechos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.