Ofrecen recompensa de 1 mdp por presuntos homicidas de tres personas en un baile de Sonora

Recompensa por presuntos homicidas en Sonora. Foto: Getty Images

Autoridades del estado de Sonora dieron a conocer que están ofreciendo una recompensa de hasta un millón de pesos (mdp) por dos presuntos homicidas de tres personas que estaban en un baile en el municipio de Cajeme.

Recompensa de un millón de pesos por homicidas de Sonora

Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora la que informó y emitió dos fichas de recompensa para dos presuntos homicidas de tres personas.

De acuerdo con las autoridades sonorenses, los hechos que se le imputan a los dos sujetos buscados ocurrieron el primero de enero de 2026, durante un evento público en la localidad de Estación Corral, en el municipio de Cajeme, Sonora.

Por esta razón, la Fiscalía del estado ofrece dos recompensas de 500 mil pesos para quienes ofrezcan información que permita localizar a los presuntos homicidas, identificados como Édgar Duarte Montalvo y Jesús Enrique Ávila Navarro.

Foto: Fiscalía de Sonora.

¿De qué se les acusa?

Las investigaciones de las autoridades de Sonora apuntan que el ataque de los dos presuntos homicidas contra tres personas en Cajeme, Sonora, está relacionado con un conflicto entre grupos delictivos.

Al respecto, agregan que de las tres personas asesinadas, una era el objetivo prioritario de los sujetos buscados, mientras que los otros dos eran sus presuntos colaboradores.

Pero también indicaron que cinco personas resultaron lesionadas, quienes actualmente ya se encuentran fuera de peligro.

Foto: Fiscalía de Sonora.

“Entre las acciones que se han realizado están diversos operativos y cateos que permitieron la detención de personas relacionadas con el caso, así como el aseguramiento de droga, armas, cargadores, equipo de comunicación, ropa táctica y un vehículo”, indicó la Fiscalía de Sonora en un comunicado que se compartió en sus redes sociales oficiales.

Por último, hicieron un llamado a la ciudadanía para que colaboren con información que contribuya a la localización de los prófugos y al esclarecimiento de los hechos, y aseguraron confidencialidad a quienes aporten datos útiles.

