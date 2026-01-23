Inhabilitan por 50 años a exfuncionario de la Cecop Sonora por desvío de recursos

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Sonora informó que el exfuncionario Juan Alán “N” fue inhabilitado por 50 años debido a presuntas irregularidades cometidas cuando formaba parte del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop).

Inhabilitan por 50 años a exfuncionario acusado de peculado

Mediante un comunicado se dio a conocer que la Cecop de Sonora presentó una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Sonora y a partir de ésta, la Subsecretaría de Investigación inició un expediente en contra de Juan Alán “N”, señalado de peculado.

Tras realizar las investigaciones pertinentes, que consistieron de comparecencias, análisis documental y auditorías financieras, se acreditó que el exfuncionario cometió actividades relacionadas con el desvío de recursos públicos.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, resolvió sancionar al C. Juan Alán “N” con 50 años de inhabilitación, así como una sanción económica por 134 millones 895 mil 183 pesos.

De acuerdo con la información de medios locales, Juan Alán “N” actualmente se encuentra prófugo de la justicia, mientras que su esposa, Andrea Fernanda “N” está detenida en el Cereso femenil de Hermosillo.

