Fiscalía de Sonora niega complicidad con juez tras acusación de periodista en X

Foto: Getty Images

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora negó las acusaciones de una periodista sobre una presunta complicidad entre esta institución y el juez Alejandro Mora Alfaro para investigar a un menor de edad involucrado en un problema con un familiar directo del magistrado.

Señalan complicidad de juez con la FGJE de Sonora para fabricar carpeta de investigación

Mediante su cuenta personal de X (antes Twitter), la periodista Águeda Barojas denunció que Mora Alfaro solicitó a la FGJE abrir una carpeta de investigación en contra de un menor de edad por un pleito que tuvo con el hijo del juez.

“El menor golpeó al hijo del juez, pero este aseguró a su familia que le había fracturado la quijada y que había pagado 700 mil pesos en el hospital CIMA. La familia del imputado aseguró que no pudieron demostrar la lesión y que el menor recibió acoso en la calle, en la escuela con amigos hasta que el juez pidió la reparación del daño.”, publicó la periodista.

Al final, se obtuvo la reparación de daño a favor del hijo de Mora Alfaro. El juez ordenó que el pago se realizará en efectivo: 50 mil pesos, más 50 mil “a un abogado o quizá, a un MP”. Águeda Barojas añade que el caso se resolvió con una “celeridad única” y la familia del imputado señala que el juez abusó de su poder.

FGJE de Sonora responde a las acusaciones

La FGJE de Sonora negó los señalamientos de Águeda Barojas y remarcó que no mantiene ni ha mantenido ningún tipo de trato con autoridades del poder Judicial.

“El actuar de esta representación social se rige exclusivamente por la ley, bajo los principios de legalidad, objetividad e independencia”.

La publicación de la periodista también menciona que en septiembre de 2025, Mora Alfaro vinculó a proceso a extrabajadores de la Comisión Estatal del Agua de Sonora. Sobre este tema, la Fiscalía mencionó “los hechos reales corresponden a la detención en flagrancia de diversas personas por parte de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) por la probable comisión del delito contra el normal funcionamiento de las vías de comunicación”.

