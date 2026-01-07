GENERANDO AUDIO...

Rescatan a lobo marino en Sonora. Foto: Profepa

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) logró rescatar a un lobo marino en San Carlos, en el estado de Sonora, luego de que algunas personas reportaran que este animal estaba atrapado en una red.

Lobo marino estaba atrapado en una red en Sonora

De acuerdo con el Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C., varias personas reportaron a un lobo marino atrapado en una red o malla en San Carlos, en el estado de Sonora, por lo que pidieron el auxilio de la Profepa.

Sí, indicaron que se coordinaron con la sede local de la Procuraduría para llevar a cabo una operación para rescatar al animal salvaje.

En un inicio, el centro de rescate informó en sus redes sociales oficiales que a pesar de que habían buscado por horas al lobo marino en la última ubicación que se le proporcionó, el espécimen ya no estaba.

“Estos animales se mueven constantemente de lugar, lo que dificulta su ubicación, yendo de un lugar a otro, además de que se meten al agua rápidamente cuando ven que alguien se aproxima Favor de no acercarse a él, ya que eso dificulta mucho su captura y poderlo ayudar”, agregaron.

Foto: Centro de Rescate Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C.

Profepa rescató al lobo marino y ahora está en rehabilitación

Más tarde, la Profepa, a través de su página oficial de Facebook, indicó que luego de días de búsqueda, su personal logró encontrar y rescatar al lobo marino atrapado en una red, y por lo que había sido reportado en condiciones de peligro.

“Agradecemos el apoyo del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre; pescadores de la comunidad de La Manga, voluntarios ciudadanos, la Policía Municipal de Guaymas y Yates Victory San Carlos”, indicaron.

Ya para acabar, aseguraron que el ejemplar ya estaba en rehabilitación para su pronta liberación.

