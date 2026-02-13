Fuerte choque en la Sonoyta-Caborca deja cuatro muertos y 25 heridos

GENERANDO AUDIO...

Choque en la Sonoyta-Caborca. Foto: Guardia Nacional Carreteras.

Autoridades del estado de Sonora confirman que, tras el fuerte choque entre un autobús y un tractocamión en la carretera Sonoyta-Caborca, hay, hasta el momento, cuatro personas muertas.

Choque en la carretera Sonoyta-Caborca

La Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora, a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, confirmó que se registró un fuerte choque entre un autobús de pasajeros y un tractocamión en la carretera Sonoyta-Caborca.

De acuerdo con esta dependencia estatal, luego de recibir el reporte de este incidente, cuerpos de emergencia llegaron hasta este lugar para atender a las personas lesionadas.

Cuatro muertos y 25 heridos

Según el reporte oficial de Protección Civil de Sonora, por este choque en la autopista Sonoyta-Caborca, justo en el kilómetro 118, se registran hasta el momento cuatro muertos y 25 personas heridas.

Al respecto, la dependencia sonorense agregó que las personas heridas ya fueron trasladadas a hospitales para que reciban atención médica.

“En el lugar trabajan de manera coordinada Cruz Roja, Bomberos, Policía Municipal y Protección Civil”, agregaron.

Uno de los heridos es el chofer del autobús

Por otra parte, a través de un comunicado, la empresa de autotransportes Tufesa confirmó que una de sus unidades estuvo involucrada en el choque de la autopista Sonoyta-Caborca.

“Expresamos nuestro más profundo pesar y solidaridad con sus familias en este momento tan doloroso”, indicaron sobre las personas fallecidas y agregaron que desde el primer momento activaron los protocolos de atención y coordinación con las autoridades y cuerpos de emergencia.

Además, aseguraron que una de las personas heridas es su operador, quien está hospitalizado y recibiendo atención médica. Mientras que sobre el peritaje oficial, la empresa comentó que se “mantendrá respetuosa del proceso y colaborará plenamente con las instancias competentes”.

Por último, informaron que habilitaron una línea de atención para familiares directos de las víctimas y heridos en el teléfono +52 (644) 146 1193 y en el correo comunicacion@tufesa.com.mx.

Gobernador expresa sus condolencias

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas del accidente en Sonoyta-Caborca.

“Desde el primer momento, autoridades de los tres órdenes de Gobierno se encuentran en el lugar de los hechos, brindando atención médica oportuna y acompañamiento a las personas lesionadas y a sus familiares”, escribió en un comunicado.

