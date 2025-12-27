Imputados por incendio en tienda Waldo’s seguirán proceso en libertad

GENERANDO AUDIO...

Imputados por el caso Waldo’s dejan prisión preventiva. Foto: Cuartoscuro

Las siete personas imputadas por su presunta participación en el incendio de la tienda Waldo’s, ocurrido en Hermosillo, dejaron este viernes la prisión preventiva tras una determinación judicial.

Durante la audiencia celebrada el 26 de diciembre, un juez resolvió modificar la medida cautelar, permitiendo que los señalados enfrenten el proceso penal en libertad. Sin embargo, será bajo las condiciones que establezca la autoridad judicial.

La causa penal continuará el próximo 13 de enero de 2026, fecha en la que se tiene programada una nueva audiencia para dar seguimiento al caso.

A los imputados se les atribuyen los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal, relacionados con los hechos ocurridos durante el siniestro que dejó múltiples víctimas.

¿Qué ocurrió en la tienda Waldo’s?

El pasado 1° de noviembre, en Sonora, una tienda de la cadena Waldo’s se incendió, dejando 24 personas fallecidas. Además, 15 personas más resultaron heridas.

Tras este suceso, se ordenó el cierre de las 68 tiendas Waldo’s en todo el estado, luego del incumplimiento de la normativa de Protección Civil en el 2021.

