Madres buscadoras de Guaymas, Sonora, localizan cementerio clandestino

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Madres buscadoras. Foto: Antonio López Moreno

Integrantes del colectivo “Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme” localizaron un predio con indicios de inhumaciones clandestinas en la zona rural de Guaymas, Sonora, donde se han identificado al menos tres fosas y múltiples restos humanos.

De acuerdo con el grupo, en el sitio se han recuperado más de ocho osamentas, las cuales ya son procesadas por las autoridades correspondientes para su análisis e identificación.

Además de los restos, durante las labores se encontraron diversos indicios, entre ellos cinco cráneos, prendas de vestir, tenis, cadenas, así como una credencial de elector y una tarjeta bancaria.

El hallazgo se logró luego de que el colectivo recibiera una llamada anónima que indicaba la posible presencia de cuerpos enterrados en

Las acciones de búsqueda comenzaron el martes 24 de marzo y continuarán en los próximos días, con el objetivo de descartar completamente el área.

“Seguiremos descartando este predio en estos días”, informó el colectivo.

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