Autoridades de Sonora analizarán restos que, según Ceci Flores, pertenecen a su hijo desaparecido

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Ceci Flores dice haber encontrado restos de su hijo desaparecido. Foto: Cuartoscuro

Después de que Ceci Flores afirmara haber encontrado los restos de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, autoridades de Sonora informaron que llevarán a cabo análisis forenses para determinar la identidad de los restos óseos localizados en un predio ubicado a las afueras de Hermosillo, para verificar si, efectivamente, es el familiar de la madre buscadora.

El hallazgo de los presuntos restos de uno de los hijos de Ceci Flores ocurrió tras un cateo realizado en dos terrenos situados aproximadamente a 47 kilómetros de la capital sonorense, en las inmediaciones de la carretera estatal 26.

La directora de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal, Patricia Orduño Pastrana, explicó que será a través de estudios especializados como se podrá confirmar la identidad de los restos.

“El día de ayer se realizó una orden de cateo en dos predios alejados de la ciudad de Hermosillo, aproximadamente a 47 kilómetros de aquí, donde se realizaron diferentes hallazgos forenses, entre los cuales hay restos óseos que tendrán que pasar al laboratorio de antropología forense para proceder al análisis de cada uno de ellos”, explicó Patricia Orduño Pastrana, directora de Servicios Periciales

De acuerdo con la información, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora acudió al sitio luego de ser notificada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde localizó prendas que identificó como pertenecientes a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido en 2019 en Bahía de Kino.

Ceci Flores afirma haber encontrado a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha

A través de redes sociales, Ceci Flores compartió un video en donde aparecían restos óseos que, afirmó, se tratan de los de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha desaparecido hace varios años.

En X, Flores aseguró que tenía certeza de que, en algún momento, encontraría a su hijo. En el texto dijo que había cumplido con su promesa de regresarlo a casa.

“Yo siempre supe que te encontraría, pasara el tiempo que pasara, porque no tenía otro motivo en la vida; me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas. Hoy localicé a mi niño en la carretera 26 Km 46, en Hermosillo, Sonora, y más que nunca se siente la fatiga. Abrazo tus restos, es lo que me queda, es lo que me dejaron. Vámonos a casa, hijo, de donde nunca tuviste que partir; he cumplido mi promesa de encontrarte”, escribió Ceci Flores.

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