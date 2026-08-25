Desde Sonora, cruzan a EE. UU. las primeras 719 reces tras reanudación de exportación

GENERANDO AUDIO...

La exportación de ganado mexicano a Estados Unidos se reanudó este lunes 24 de agosto, luego de 640 días de restricciones por la presencia del gusano barrenador. Las primeras 719 reses cruzaron por la frontera entre Agua Prieta, Sonora, y Douglas, Arizona.

El reinicio ocurre después de una serie de acuerdos y medidas entre los gobiernos de México y Estados Unidos para reforzar la vigilancia sanitaria. Las autoridades aumentaron los filtros de inspección antes de permitir el ingreso del ganado al país vecino.

Ganado mexicano vuelve a cruzar por Sonora

En la cuarentenaria de Agua Prieta, el ganado pasa por distintos puntos de revisión. Los animales son inspeccionados y, si se detecta alguna anomalía, son rechazados y enviados a un centro de acopio.

Sergio Villalobos García, responsable de la cuarentenaria, explicó que las revisiones se mantienen, pero ahora cuentan con más puntos de verificación y personal médico.

Según lo mencionado, cuando una res es rechazada, puede volver a exportarse después de cumplir un proceso de revisión que tarda en promedio 15 días.

Refuerzan filtros contra el gusano barrenador

Después de la inspección inicial, el ganado pasa por otro punto donde se realizan revisiones con apoyo de binomios caninos. Los perros están entrenados para detectar el aroma relacionado con una infección, explicó Villalobos García. El proceso completo para exportar una res puede tomar entre 7 y 10 días.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que se está duplicando la capacidad de las instalaciones sanitarias.

Sonora confirma segundo caso de gusano barrenador

La reapertura de la frontera ocurre mientras Senasica confirmó un segundo caso de gusano barrenador en Sonora, de acuerdo con su monitor epidemiológico. El primer caso fue detectado en Álamos y el segundo en Yécora.

A pesar de la reapertura, las autoridades mantienen los controles sanitarios para evitar que animales afectados crucen hacia Estados Unidos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.